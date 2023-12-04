В России дорожают пельмени и колбаса

В России растет стоимость пельменей и колбасы. Средняя цена одного килограмма пельменей в несетевой рознице в ноябре 2023 года составила 394 руб. – это на 8% больше, чем год назад. За три последних месяца рост составил 5%, пишет Shot.

Стоимость самых популярных колбасных изделий за год выросла примерно на 9%, средняя цена составляет сейчас 495 руб. за килограмм.

Участники рынка объясняют ситуацию дефицитом сырья: чума свиней и птичий грипп стали причиной уничтожения тысяч животных.

Ранее правительство утвердило ограничения на экспорт мяса птицы и яиц на полгода, начиная с 1 декабря. В Минсельхозе России отмечали, что за год мясо птицы в стране подорожало более чем на 25%. Помимо проблем с инфекциями министерство видит причины дефицита еще и в высоком курсе доллара.