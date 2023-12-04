Регионы УрФО лидируют по внедрению информационной системы управления проектами в сфере строительства

По итогам ноября, по данным Минстроя России, Свердловская и Курганская области заняли первое и второе места соответственно среди регионов России по внедрению информационной системы управления проектами в сфере строительства (ИСУП). Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

"Цифровая трансформация строительной отрасли позволяет строителям более гибко адаптироваться к изменяющимся условиям работы, сокращать время и затраты на выполнение существующих процедур, что в целом даёт весомые конкурентные преимущества, а также повышает качество и увеличивает объёмы вводимого жилья", - подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства – это облачная информационная система для автоматизации процессов управления строительными проектами на уровне государственного (муниципального) заказчика в сфере строительства.

ИСУП позволяет сопровождать реализацию строительных проектов на этапе их планирования, проектирования и строительства, в том числе обеспечивает ведение информационной модели, а также создание комплексной инфраструктуры мониторинга и аналитики этапов жизненного цикла объектов капитального строительства.

В ближайшее время ИСУП получит интеграцию с государственными информационными системами, в которых формируются и хранятся сведения об объектах капитального строительства. Это позволит ИСУП стать единым хранилищем актуальной информации об объекте капитального строительства.

Помимо сбора и хранения информации об объекте капитального строительства за счёт своей структуры и применения, утверждённых Минстроем России xml-схем, система позволяет взаимодействовать с информационными системами подрядных организаций по строительному контролю, согласованию разделов проектной и рабочей документации, а также исполнительной документации в электронном виде.