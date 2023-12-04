Поставки китайских легковушек на Урал выросли в пять раз

Поставки китайских легковых автомобилей на Урал с начала этого года выросли почти в пять раз. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным ведомства, всего с начала года из Китая на Урал было экспортировано более 3 тысяч транспортных средств, из них свыше 1 тысячи 700 – спецтехника (погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1 тысячи 300 автомобилей, включая легковые и автобусы). Рекордным месяцем по поставкам спецтехники стал июль, когда рост составил почти в 14 раз. А импорт легковушек в 2023 году, по сравнению с тем же периодом 2022 года, увеличился почти в пять раз.

"Возможности по поставкам из многих других стран ограничены или требуют сложной логистики, а импорт из Китая выглядит как наиболее приемлемое решение балансирования спроса и предложения. Поэтому рост объема поставок будет продолжаться, как по легковым авто, так и по коммерческому транспорту", - прокомментировал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, недавно свердловская полиция обновила свой автопарк китайскими кроссоверами Haval.