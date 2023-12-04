ЕК представит идеи по использованию доходов от российских активов 12 декабря

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить официальное предложение по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов 12 декабря.

"Наша цель – представить официальное предложение в этом году, по возможности, до декабрьского саммита Евросовета", - сообщил РИА Новости источник в ЕК. Он добавил, что сроки ориентировочные.

Ранее сообщалось, что Бельгия создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо.