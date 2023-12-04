Спецслужба Израиля пообещала уничтожать членов ХАМАС по всему миру

Спецслужба Израиля намерена уничтожать членов радикального движения ХАМАС по всему миру. Об этом заявил глава Шабак (общая служба безопасности Израиля) Ронен Бар.

Бар пообещал ликвидировать активистов ХАМАС в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан, в Турции, Ливане и Катаре.

"Даже если на выполнение этой цели потребуется несколько лет, она будет достигнута", - заявил представитель силовой структуры.

Глава Шабак признал, что за день до нападения ХАМАС в октябре служба провалила свою миссию, но извлекла уроки из ошибок и использует их в текущей работе.

"Мы получили распоряжение уничтожить ХАМАС всюду. В Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, в Катаре и в Турции. Это Мюнхен нашего поколения. Пусть это даже займет годы, но теперь это наша ответственность и обязанность", - сказал Бар.