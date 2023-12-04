04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

МВД опровергло связь драки девочек в Дагестане с популярным сериалом

В Дагестане девочки, избившие 13-летнюю школьницу, отрицают, что драка связана с "популярным нашумевшим сериалом", сообщает МВД республики.

"Со слов доставленных в отдел полиции и опрошенных подростков: о сериале им ничего не известно, его они никогда не видели, а свои действия они объясняют личной неприязнью, называя его бытовым конфликтом", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой две школьницы избивают девочку. По данному факту СУ СК по Дагестану организовала проверку.

В МВД сообщили, что участницы нашумевшего видео были установлены и вместе с родителями доставлены в отдел полиции. Обе девушки, 16 и 17 лет - жительницы Махачкалы. Они уже поставлены на учет сотрудниками ПДН.

В Сети распространилось мнение, что девушки якобы являются фанатками популярного среди молодежи сериала "Слово пацана".

Детский омбудсмен республики Марина Ежова заявила, что нужно срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи.

Теги: драка, девочки, дагестан, сериал


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