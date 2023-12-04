04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Проследил и задушил. Жителя Екатеринбурга будут судить за угрозы и убийство матери своего ребенка

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в высказывании угроз убийством, истязании и убийстве бывшей возлюбленной. У пары был совместный ребенок. По версии следствия, женщина не выдержала постоянных побоев и решила сбежать, но спастись от неадекватного сожителя все же не смогла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, побои продолжались с 2021 по 2023 годы. Уроженец Башкирской АССР 1989 г.р. проживал вместе со своей будущей жертвой 1986 г.р. и их общим малолетним ребенком в одном из домов по улице Анны Бычковой в Екатеринбурге. По версии следствия, мужчина на почве конфликтов часто бил сожительницу по голове, что в итоге привело к расставанию.

Опасаясь за свою жизнь, екатеринбурженка обратилась в кризисный центр общественной организации, оказывающей помощь женщинам в сложной жизненной ситуации, где ей предоставили место для проживания. Однако обвиняемый нашел новый адрес бывшей и в феврале 2023 года, будучи пьяным, заявился к дверям квартиры и начал угрожать женщине убийством. Последняя серьезно восприняла угрозы и вскоре сменила квартиру, однако в апреле бывший пришел уже на новый адрес - в один из домов на улице Титова.

Когда женщина выходила из квартиры, обвиняемый схватил ее, затащил внутрь и нанес несколько ударов по голове и телу, после чего задушил. Смерть женщины наступила от механической асфиксии на месте преступления.

Несмотря на собранную доказательственную базу, обвиняемый не признался в содеянном, а от дачи показаний на стадии следствия отказался, пояснив, что свою версию произошедшего изложит в суде.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: суд, прокуратура. Екатеринбург, убийство


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