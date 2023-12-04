Бастрыкину доложат о расследовании инцидента с буйным подростком в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидента с участием подростка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сначала подросток избил продавщицу сетевого магазина за отказ продать ему алкоголь. После этого буйный молодой человек напал на мужчину, который попытался его остановить. В результате здоровью последнего был нанесен вред.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о ходе расследования.

Напомним, ранее глава СКР взял на контроль расследование покушения на убийство студента в Екатеринбурге.