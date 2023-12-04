04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Москву засыпает рекордный для начала зимы снегопад

Снегопад в столичном регионе может стать самым мощным для начала зимы за всю 145-летнюю историю наблюдений. По данным синоптиков, осадки продолжались всю ночь, при этом в Москве и Московской области усилился ветер. Объявлен третий уровень погодной опасности.

Хотя аэропорты Москвы работают в штатном режиме, задержаны или отменены несколько десятков рейсов. На дорогах города ситуация также сложная: гололедица и снежные переметы привели к снижению средней скорости движения и многочисленным авариям, в том числе на таких магистралях как Московское большое кольцо (трасса А108).

По прогнозу циклон Оливер покинет регион в ближайшее время. Неприятности с осадками сменятся резким похолоданием до -20 градусов.

Теги: снегопад, москва, циклон


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