Москву засыпает рекордный для начала зимы снегопад

Снегопад в столичном регионе может стать самым мощным для начала зимы за всю 145-летнюю историю наблюдений. По данным синоптиков, осадки продолжались всю ночь, при этом в Москве и Московской области усилился ветер. Объявлен третий уровень погодной опасности.

Хотя аэропорты Москвы работают в штатном режиме, задержаны или отменены несколько десятков рейсов. На дорогах города ситуация также сложная: гололедица и снежные переметы привели к снижению средней скорости движения и многочисленным авариям, в том числе на таких магистралях как Московское большое кольцо (трасса А108).

По прогнозу циклон Оливер покинет регион в ближайшее время. Неприятности с осадками сменятся резким похолоданием до -20 градусов.