Госслужащим в России могут запретить пользоваться зарубежными мессенджерами в личных целях

В России чиновникам предложили установить полный запрет на использование иностранных мессенджеров.

Это необходимо в целях безопасности государственных интересов. С соответствующей инициативой в правительство РФ обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, Анатолий Выборный. По словам единоросса, именно через такие мессенджеры чаще всего происходят взломы смартфонов. Он напомнил, что чиновникам уже не рекомендуется пользоваться техникой Apple, однако получать информацию о человеке можно с любого телефона, если у него есть аккаунты в иностранных мессенджерах.

Эксперты в сфере информационной безопасности это подтверждают и предлагают создать для чиновников отдельный мессенджер, защищенный от прослушек и других угроз.

В комитете Госдумы по безопасности сообщили, что в начале ноября был взломан и уничтожен внутренний Telegram-канал, в котором размещались информационные сообщения о текущей работе. При этом одним из самых популярных мессенджеров у госслужащих остается WhatsApp, отметили в нижней палате, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что МЧС России рекомендовало своим сотрудникам как центрального аппарата, так и территориальных органов отказаться от использования в служебных целях продукции Apple — смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств.