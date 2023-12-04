Телефоны на школьных уроках могут запретить с января 2024 года

В России телефоны планируется запретить использовать на уроках в школах уже в январе 2024 года.

Это предусматривают поправки ко второму чтению проекта закона, который профильный комитет Госдумы по просвещению рассмотрит 4 декабря. Одной из поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования - в течение недели после подписания главой государства. Таким образом, запрет на телефоны во время школьных занятий в случае принятия документа в осеннюю сессию начнет действовать уже с начала 2024 года.

Как заявили в комитете Думы по просвещению, законопроект рассчитывают принять и во втором, и в третьем чтениях до конца уходящего года, сообщают "Известия".

Еще двадцать лет назад школьники бегали на переменах по школе. Но использование смартфонов обездвижило их. На эту проблему обратила внимание замгубернатора Томской области Наталия Киселева, комментируя законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках. Теперь приходится прикладывать усилия, чтобы выгнать детей на перемену.