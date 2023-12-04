Стала известна стоимость новогоднего отдыха для россиян

Поездка на Новый год в Подмосковье или городе Золотого кольца обойдется российской семье с двумя детьми в среднем в 50 тыс. руб., при условии размещения в трехзвездочном отеле на 3–4 дня.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, россияне, прежде всего, раскупили премиальные и самые бюджетные варианты. Остались места в среднем ценовом сегменте. При этом стоимость отдыха в 2023 году выше, чем годом ранее, на 15–20%. При этом стоимость будет расти ближе к праздничным датам.

Ломидзе указала, что в текущем году новогодние туры продаются значительно активнее, чем в прошлом: к середине ноября туроператоры распродали уже более 50% от всего объема предложений по России на праздничные даты. К середине декабря мест останется совсем мало.

Из направлений традиционно востребован Краснодарский край. В пятерку самых популярных направлений также вошли Ставропольский край, Москва и область, города Золотого кольца. В десятке — Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай. За рубежом в лидерах Таиланд и ОАЭ, сообщают "Известия".