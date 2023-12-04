Аналитики: в России остро не хватает таксистов

Во второй половине 2023 года спрос на поездки в такси во всех регионах России восстановился до уровня 2021 года.

При этом наблюдается острый дефицит кадров. К осени нехватка водителей оценивалась в 72 тыс. человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%. Как заявили в исследовании эксперты Аналитического центра при правительстве РФ, данные не включают текучесть кадров в отрасли (19% в год, по данным исследования центра от 2021 года). Специалисты анализируют число необходимых водителей, которые должны работать каждый день, чтобы обеспечить спрос на поездки.

В декабре, на который приходится пик поездок, отрасли понадобится еще больше водителей – 80 тыс. человек, говорят в "Яндекс такси". В компании отметили, что это количество водителей позволит сбалансировать спрос и предложение, а также нормализовать цены.

В Аналитическом центре указали, что новая цифра может включать, в том числе замещение числа водителей вследствие достаточно высокой текучести кадров в этой профессии, а также дополнительное число водителей, чтобы закрыть текучесть в ближайшее время. Отмечается, что дефицит возник на фоне роста спроса на поездки и нехватки самих автомобилей, сообщают "Ведомости".

Ранее Минтранс России опроверг информацию о кратном росте цен на такси. В ведомстве заявили, что в большинстве регионов цены не изменились.