За повторную продажу сигарет несовершеннолетним предложили ввести штрафы

В России за повторную продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним предложили ввести штрафы.

Инициатива принадлежит председателю ЛДПР Леониду Слуцкому. Он подготовил и направил на заключение кабмина РФ соответствующий проект закона. Предлагается ввести штрафы для физлиц - от 60 тыс. до 200 тыс. руб., а для юрлиц - от 600 тыс. до 800 тыс. руб. с возможностью приостанавливать их деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, штраф будет также распространяться на должностных лиц - от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

Как отметил депутат, дети до сих пор покупают вейпы и электронные сигареты. При этом имеющегося набора санкций недостаточно, по этому необходимо усилить наказание за повторные нарушения, сообщает ТАСС.

Ранее российские власти выступили против запрета продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Среди причин называется рост нелегального оборота данной продукции без уплаты акциза, а также выпадающие доходы бюджета в размере более 12 млрд руб. ежегодно.