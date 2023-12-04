В Дагестане после драки школьниц призвали пересмотреть подходы к воспитанию молодежи

Необходимо пересмотреть подходы к воспитанию молодежи после драки девочек в Дагестане.

Как сообщила в соцсети "ВКонтакте" детский омбудсмен республики Марина Ежова, нужно срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. "Оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков", - написала она.

Отмечается, что необходима только адресная работа с молодежью, семьей и родителями. В случае, если сложилась трудная жизненная ситуация, необходимо оказывать помощь семье. Ежова указала, что нужно прекратить заниматься формализмом.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой две школьницы избивают девочку. По данному факту СУ СК по Дагестану организовала проверку.

Напомним, ранее в Югорске двое подростков избили мальчика.