04 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: дефицит кадров в России к 2030 году составит 2-4 миллиона человек

Россия переходит к рынку дорогого труда.

Как говорится в исследовании компании "Яков и Партнеры", дефицит рабочих кадров к 2030 году достигнет 2-4 млн человек, повышение зарплат неизбежно, однако это не решит проблему. Эксперты изучили данные о 38 млн вакансий, размещенных с 2018 по июль 2023 года. Как оказалось, дефицит кадров на рынке труда существует в настоящее время: количество публикуемых работодателями вакансий увеличилось за этот период в 1,8 раза, а медианная предлагаемая зарплата увеличилась в два раза, что существенно больше, чем рост ВВП.

К 2030 году будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн – высшей квалификации. По словам экспертов, сильнее всего проблема затронет обрабатывающую промышленность (0,8-1,1 млн человек), логистику (0,3-0,5 млн) и торговлю (0,3-0,5 млн).

При этом привычные подходы - повышение зарплат и привлечение мигрантов - не позволят полностью решить проблему, равно как и повышение производительности труда, если оно будет идти существующими темпами, сообщает РИА "Новости".

Теги: дефицит кадров, работа, исследование


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