В России уточнят понятие "соотечественник"

В Госдуме подготовили проект закона, уточняющий понятие "соотечественник".

Документ будет внесен на рассмотрение депутатов 4 декабря. Как заявил в Telegram депутат Михаил Матвеев (КПРФ), законопроект исключает слова "как правило" из действующей редакции Федерального закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"… (относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации) и вводит два обязательных критерия: …"соотечественник" должен знать русский язык, а если на гражданство претендуют его родственники, то и они… соотечественник не должен представлять народ, образовавший за пределами России свое независимое национальное государство", - заявил парламентарий.

Инициатива должна убрать "лазейку", позволяющую под видом "соотечественников" переселяться в Россию целыми аулами мигрантам из Средней Азии. "Ведь если в начале программы добровольного переселения соотечественников около 80% переселяющимся по ней в Россию были славяне, то теперь наоборот", - отметил Матвеев.

Депутат указал, что "львиная доля Средней Азии и Закавказья" переселяется в РФ и получает гражданство не как "соотечествнники" , а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно.