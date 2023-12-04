04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Режиссер Сокуров: В нынешних условиях будет сложно работать

Российский режиссер Александр Сокуров, прокомментировал сообщения о завершении карьеры в кино.

Он сообщил, что в нынешних условиях ему будет сложно работать. "Я могу сказать только одно, что мне заканчивают мою карьеру. Для меня такие условия, что мне будет очень сложно дальше жить, работать и так далее. Вот и все, что я могу сказать", — заявил кинематографист, сообщает РИА "Новости".

3 декабря появилась информация о том, что режиссер завершает карьеру. Сокуров рассказал, что больше не работает над новыми проектами.

Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения его киноленте "Сказка". Сокуров назвал это несправедливым и неправомерным.

В 2021 году появились сообщения о том, что Сокуров направил главе СПЧ Валерию Фадееву письмо с извинениями за спор с Путиным, а также выразил опасения из-за поступающих в его адрес угроз.

Теги: Сокуров, режиссер, кино


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