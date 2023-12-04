Минобороны РФ предложило изменить требования к здоровью призывников

Министерство обороны России предложило усовершенствовать требования к состоянию здоровья призывников.

Об этом говорится в анонсе проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе на портале правовой информации.

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — следует из текста.

Инициатива коснется призывников или тех, кто заключает контракт с Минобороны, а также граждан, поступающих в военные учебные заведения.

Если предложенные изменения получат одобрение, то документ вступит в силу с 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, расширяющий численность военнослужащих российской армии.