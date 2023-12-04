Ленобласть в топе регионов страны по развитию НКО

Ленобласть первой в Российской Федерации приняла региональные Стратегические направления развития сектора социальных инициатив (некоммерческого сектора). Соответствующее постановление Правительства региона подписал 29 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отметим, что еще на стадии разработки документ был опубликован на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области для обеспечения возможности широкого обсуждения. Стратегию рассмотрели и внесли свои предложения ведущие вузы страны - РАНХиГС, Высшая школа экономики, университет им Герцена, Ленинградский госуниверситет, а также Фонд Президентских грантов и Общественная палата Ленинградской области.

Таким образом, документ стал итогом кропотливой работы специалистов и общественности.

"Мы видим мощный мультипликационный эффект от каждого рубля грантовой поддержки, вложенного в некоммерческий сектор. Расчеты показывают, что косвенными благополучателями от реализации проектов являются почти 1,5 млн жителей. Растет и сам сектор, гранты получают порядка 200 НКО, в них трудятся или участвуют в проектах больше 3 тысяч человек. Считаю, что принятие Стратегических направлений будет не только закреплением на годы вперед наших обязательств перед НКО, но и сигналом для бизнеса, и для органов местного самоуправления: надо включаться в поддержку некоммерческого сектора, это дает непосредственный эффект ― и в социальном плане, и в плане развития территорий, ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Важно отметить, что стратегические направления развития сектора социальных инициатив (некоммерческого сектора) Ленинградской области приняты на перспективу, документ рассчитан на 2024-2028 годы.

Как поясняет председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен, сейчас регион ставит себе амбициозную задачу ― перейти от отдельных мер и усилий по поддержке некоммерческого сектора к системному развитию, которое основывается на комплексной оценке существующей ситуации, рисках и преимуществах, ресурсах и возможностях, а также обозначить конкретные цели развития сектора и мероприятия по их достижению.

При этом предлагается наращивать не только объем грантовой поддержки, но и создавать программы обучения, осуществлять имущественную поддержку, муниципальную поддержку, предоставлять налоговые льготы и доступ к бюджетным средствам через передачу госуслуг СО НКО.

Документ обозначает цели по развитию некоммерческого сектора Ленинградской области заявляет основные показатели, среди которых - рост бюджетных ассигнований на предоставление грантов Губернатора Ленинградской области (4% в год); внедрение в Ленинградской области направлений Регионального социального стандарта (100% в 2028 году), сокращение на 30% СО НКО с нулевыми отчетами по данным ФНС РФ (в 2028 году к уровню 2023 года).

Процесс развития НКО в регионе еще до принятия стратегического документа набрал хороший темп.

Минэкономразвития России в октябре этого года опубликовало ежегодный рейтинг о развитии СОНКО в 2022 году, Ленинградская область ― второй год подряд в первой десятке среди российских регионов. Ленобласть вошла в группу регионов-лидеров по показателям муниципальной поддержки СОНКО, помощи центров «Мой бизнес» социальным предприятиям, уровню вовлеченности негосударственных организаций в проведение культурно-массовых мероприятий, доступности негосударственных организаций к рынку социальных услуг.

При подведении итогов рейтинга "Регион-НКО", который был озвучен на федеральном форуме «Сообщество» в Москве, стало известно, что Ленинградская область стабильно улучшает результаты, поднявшись в этом году сразу на четыре строчки.

Составителями рейтинга «Регион-НКО», в рамках которого определяется топ регионов по уровню развития третьего сектора, .выступили Общественная палата России и рейтинговое агентство RAEX. Всего рейтинговая модель включает 9 факторов и 58 показателей.

В 2023 году Ленинградская область за год улучшила результаты сразу в трёх показателях. Регион попал в топ-10 субъектов по показателю онлайн-доступности информации о поддержке СОНКО, заняв 9 место. По медиаактивности некоммерческих организаций Ленинградская область заняла 11 место. В номинации «Лидеры по масштабу или размеру некоммерческого сектора» регион на 19 строчке. А в целом Ленобласть на 22 позиции.

Председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен выступила на треке «Успехи и достижения в развитии и поддержке НКО на региональном и муниципальном уровне» форума "Содружество", где поделилась уникальным опытом развития муниципальной поддержки СОНКО.

«На этот год мы ставили цель — раскачать муниципалитеты Ленинградской области по поддержке НКО, потому что на федеральном уровне поддержка есть, регион тоже ведёт активную работу, а на уровне муниципальных образований ситуация сложнее. Сейчас работа в этом направлении продолжается, но положительные результаты уже есть — негативные стереотипы об НКО мы разрушили», — отметила Екатерина Путронен.

Региональных коллег особенно заинтересовал опыт Ленобласти в части проведения муниципального этапа конкурса грантов губернатора, который позволил создать сообщество вовлечённых в некоммерческий сектор региона, поддержать 76 инициатив и кратно увеличить число грантополучателей. Работа велась с каждым из 18 муниципалитетов региона.

Еще одна практика Ленобласти также оказалась в центре внимания. Это опыт проведения Гражданского форума 2023, на котором некоммерческие организации со всей области работали над общими проектами в Приозерском районе. Разработка проектов для каждого муниципалитета началась за месяц. За три дня проведения форума командам было необходимо эти проекты защитить и воплотить в жизнь, имея сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Победители конкурса проектов Гражданского форума 2023 стали участниками коммуникационного тренинга с экспертами госкорпорации «Росатом».

На следующий 2024 год ставится задача расширить границы вовлечения бизнеса в сектор НКО. Кстати, Ленинградская область, согласно данным фонда региональных социальных программ «Наше будущее», по количеству социальных предпринимателей занимает четвёртое место среди субъектов страны. Сейчас их 419, а всего три года назад было — 35, при этом в области социально ориентированных компаний несколько раз больше — более 2,5 тысячи и все они могут претендовать на статус «Социальное предприятие».

"Работа в НКО — это отдельная профессия, которой можно и нужно учиться", - считает председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

И 47 регион создает максимальное количество качественных кейсов для создания и развития НКО, а креативные и неравнодушные жители Ленинградской области уже доказали востребованность этой инфраструктуры.