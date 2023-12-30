30 Декабря 2023
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Фото: @astramilitarum/t.me/astramilitarum

В Петербурге вопреки всему появилась мемориальная доска Пригожину

На стене петербургского офиса Евгения Пригожина (1961 - 2023) появилась мемориальная доска в память об основателе и руководителе ЧВК "Вагнер".

Доска размещена на здании в Санкт-Петербург, Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7, сообщает телеграмм-канал Аstramilitarum.

Авторы канала считают, что увековечивание памяти Первого в Петербурге - родном городе, где работал Евгений Пригожин, где создавалась ЧВК "Вагнер", самое известное российское добровольческое подразделение в мире - должно стать священным долгом.

Коллаж, Евгений Пригожин, самолет Embraer Legacy 600(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее военный аналитик и журналист Петр Краснов отмечал: "Вся страна признает заслуги Пригожина и созданного им подразделения, скажу дальше больше — эти заслуги, скрипя зубами от ненависти, признает весь мир".

мемориальная доска пригожину(2023)|Фото: @astramilitarum/t.me/astramilitarum

Установление мемориальной доски Евгению Пригожину прошло без привлечения общественного внимания.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер. мемориальная доска


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