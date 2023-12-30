Четверть россиян не использовала полностью в 2023 году оплачиваемый отпуск

В 2023 г. четверть россиян не использовали полностью свой оплачиваемый отпуск. В основном, это случилось из-за производственной необходимости и невозможности передать кому-либо свои дела.

В опросе, результаты которого и показали такие данные, поучаствовали 1 тыс. 780 работающих в найме россиян в возрасте 25-55 лет из всех регионов РФ, пишет РИА Новости. 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск, потому что путешествовать слишком дорого, а дома отдыхать не хочется.

На решение россиян не ехать отдыхать могло повлиять еще и то, что стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 г. выросла на 28% по сравнению с маем 2022 г. до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 г. (более ранних данных нет). Позже выяснилось, что цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.

В сентябре 2023 г. выяснилось, что самым распространенным ответом на вопрос "Как вы отдыхали этим летом?" в России стал "Не брали отпуск". Так ответили 35% респондентов. Те же россияне, которые все-таки отдыхали, делали это недалеко от места жительства. Так, 26% провели время на даче, 23% отпуск просидели дома, только 13% отдыхали в другом городе.

Чаще всего отпуск не брали мужчины (43%). Большинство из них составляют люди среднего возраста (45-59 лет) – 39%. Среди женщин 28% не отдыхали этим летом. Кроме того, среди тех, кто не брал отпуск этим летом, ровно половина заявила, что причиной такого решения стало плохое материальное положение. Также выяснилось, что в этом году россияне потратили на летний отдых в среднем 22 дня.