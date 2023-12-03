04 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге двое молодых людей избили посетителей и охрану "Гринвича"

В Екатеринбурге двое 20-летних юношей избили охранников и посетителей ТРЦ "Гринвич", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Доклад о произошедшем будет представлен в центральный аппарат СК России.

"2 декабря 2023 года двое молодых людей 2003 года рождения, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к окружающим, применили насилие к ряду посетителей и сотрудникам охраны торгово-развлекательного центра. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Теги: хулиганство, гринвич, драка


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