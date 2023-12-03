В Абатском районе в одном из домов обрушился потолок прямо на трехлетнего ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании ребенка в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

В Абатском районе в одном из домов обрушился потолок. В результате под завалами оказался трехлетний ребенок, в тяжелом состоянии он госпитализирован.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.