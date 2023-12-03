В Белом доме заявили, что нынешние власти Палестины не могут контролировать Газу

Нынешняя палестинская администрация не может контролировать Газу, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не считаем, что администрация в той позиции сейчас, чтобы быть заслуживающим доверия руководством Газы", - приводят его слова РИА "Новости"

Кирби подчеркнул, что США не отказываются от идеи решения проблемы в рамках формулы "два государства для двух народов", но палестинское руководство должно быть реформировано, чтобы отвечать интересам палестинцев.