В Березово сгорела многоквартирная "деревяшка". Пострадали три человека

В Березово сгорел многоквартирный деревянный дом. В нем проживали 17 человек, в том числе двое детей. Пострадали трое человек - они обратились за помощью медиков, но от госпитализации отказались, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным администрации Березовского района, двое погорельцев размещены в ПВР. Остальные - у родственников.

Ведется работа по предоставлению помощи пострадавшим от пожара. В отделении социального сопровождения по адресу: ул. Берсенева д.10 все пострадавшие от пожара могут оформить единовременную выплату

По данным МЧС, сообщение о возгорании в деревянном жилом доме на улице Астраханцева поступило в 08.20. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение первого подъезда с переходом огня на кровлю.

В 11.27 открытое горение ликвидировано на площади 400 "квадратов".

На месте пожара работали 25 человек личного состава, 10 единиц техники "Центроспас-Югория". Причина возгорания устанавливается органами дознания.