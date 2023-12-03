Пассажиры "Уральских авиалиний" застряли в Новосибирске из-за возможной неисправности самолета

Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург застряли в Новосибирске из-за возможной неисправности самолета, сообщает Ural Mash.

Они ждут вылета больше пяти часов.

Борт рейса U6-174 должен был приземлиться в Кольцово еще в 11.20. Перед этим была запланированная посадка в Новосибирске для дозаправки. В сибирской столице сели в 09.41 и все еще не вылетели — первые два часа ждали в самолете.

Пассажиры услышали странный хруст при попытке взлета. Официально сообщалось, что сработал датчик возможной неисправности — сейчас борт осматривают специалисты.