Второй фигурант дела о покушении на убийство студента УрФУ помещен под стражу

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу второго фигуранта уголовного дела о покушении на убийство студента УрФУ уроженца Киргизии Бекзода Камилова.

Как сообщили Накануне.RU в суде, ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Камилова также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 января 2024 года. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение трех суток со дня его вынесения.

По данным канала Ural Mash, 29-летний Камилов без судимостей, но с кучей административных нарушений. Работал грузчиком. У него есть двое детей, живут с их матерью. После того, как Волков выстрелил в студента, Камилов сдал оружие в ломбард на Щорса. На суде он в слезах попросил прощения у пострадавшего.

Напомним, 30 ноября подозреваемые устроили конфликт с молодым человеком, в итоге один из них выстрелил в парня из пистолета. Раненому потребовалась медицинская помощь. Сообщалось, что пострадавший оказался студентом Уральского федерального университета.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад по ситуации. Глава федерального ведомства хочет знать о предварительных и окончательных результатах расследования данного дела.

Напавших на студента УрФУ удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что оба уже были судимы, а один из них не пробыл на свободе и полугода.