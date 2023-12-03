В Челябинской области возбудили уголовное дело на дебошира, ранившего пассажиров автобуса

В Челябинской области возбудили уголовные дела по фактам хулиганства и угрозы применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Дела возбуждены в отношении 38-летнего местного жителя по статьям "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным следствия, вечером, 2 декабря мужчина, будучи пьяным устроил дебош в салоне междугороднего автобуса "Челябинск - Чесма" и ранил других пассажиров. По данным следователей, у одного из пострадавших зафиксированы поверхностные резаные раны.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан полицейскими. Во время задержания он угрожал им острым предметом "по типу ножа". Пострадавшим пассажирам оказана квалифицированная медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время задержанный доставлен в территориальный следственный отдел, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.