Из-за смертельного ДТП частично ограничено движение на участке трассы Тюмень-Ханты-Мансийск

В Тобольском районе из-за смертельного ДТП частично ограничено движение на 167-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Здесь столкнулись большегруз и три легковых автомобиля: "Киа", "Форд" и еще один "Киа". По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель "Киа", который при обгоне задел колесо попутной фуры.

Большегруз опрокинулся на дороге.

Движение по федеральной трассе осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.