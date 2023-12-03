Подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ отправили в СИЗО

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил Валерия Волкова, подозреваемого в покушении на убийство студента УрФУ, в СИЗО до 29 января 2024 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Обжаловать это решение можно в апелляционном порядке в течение трех суток со дня его вынесения.

Также сегодня будет избрана мера пресечения второму фигуранту дела. Напомним, 30 ноября подозреваемые устроили конфликт с молодым человеком, в итоге один из них выстрелил в парня из пистолета. Раненому потребовалась медицинская помощь. Сообщалось, что пострадавший оказался студентом Уральского федерального университета.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад по ситуации. Глава федерального ведомства хочет знать о предварительных и окончательных результатах расследования данного дела.

Напавших на студента УрФУ удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что оба уже были судимы, а один из них не пробыл на свободе и полугода.