В Совфеде РФ прокомментировали слова Столтенберга о плохих новостях с Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости "готовиться к плохим новостям с Украины", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале Пушков заявил об изменении мировой психологии украинского конфликта, которое не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада, который наряду с Киевом является автором и участником украинского кризиса.

Сенатор отметил, что еще полгода назад из Столтенберга было невозможно "выдавить признание", что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону.

"На фоне этого заявления призыв бодрящегося Столтенберга "помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена", выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили - и вряд ли отступят. Украина, а вместе с ней и Запад вступают в период арьергардных боев", - заявил сенатор.

По его словам, это было ожидаемо: контрнаступление захлебнулось, западные антироссийские санкции не сработали, Глобальный Юг не сдвинулся. Кроме того, дополнительно карты спутал кризис на Ближнем Востоке.

"Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях - украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не провозглашать на словах, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", - подчеркнул Пушков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, опасается ли он, что в будущем ситуация на Украине ухудшится, заявил, что необходимо быть также готовым к "плохим новостям".

"Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена", - приводит его слова ТАСС. Увеличение производства боеприпасов, по словам Столтенберга, имеет решающее значение.

В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в "критической ситуации". Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. По словам генсека, одна из проблем, которую следует решить - это фрагментация европейской оборонной промышленности. По его словам, речь идет В качестве примера генсек НАТО привел производство боеприпасов, которому в настоящее время уделяется особое внимание в связи с большой потребностью Украины. По его словам, важно не допустить, чтобы возросший спрос привел только к росту цен.

Коснувшись ситуации на фронте, Столтенберг констатировал, что за последние несколько месяцев существенных подвижек не произошло. Он не стал прогнозировать дальнейшее развитие событий.