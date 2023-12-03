03 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинской области мужчина с ножом напал на трех пассажиров автобуса

В Челябинской области пассажир рейсового автобуса "Челябинск - Чесма" затеял драку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, сообщение о драке в салоне в дежурную часть отдела полиции Увельский поступило около 19.00, от водителя автобуса.

Зачинщик конфликта будучи пьяным, пытался ломать кресла и двери. В руках у него был предмет похожий на холодное оружие. Водитель был вынужден остановить автобус на обочине дороги. Дежурный передал информацию ближайшим экипажам.

Первыми на 69 км автодороги "Челябинск – Троицк" буквально через несколько минут прибыл экипаж областного полка ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Алексея Сушана и лейтенанта полиции Дмитрия Ваганова. Инспекторы установили, что в автобусе произошла словесная ссора, переросшая в драку, в результате которой пострадали три пассажира, в том числе одному из них причинены резаные раны. Нападавший к тому времени успел скрыться. Пассажиры указали, что агрессивный мужчина, на вид которому около 50 лет, пошел в сторону поселка Красногорский.

Полицейские вызвали для пострадавших бригаду медиков, а сами выдвинулись на поиски скрывшегося. Вооруженного злоумышленника полицейские заметили у лесополосы. Он двинулся в их сторону, отказываясь бросить оружие и остаться на месте. Лейтенант Дмитрий Ваганов выбил оружие из рук нападающего. Полицейские задержали агрессивного пассажира.

В это время прибывшие на место медицинские работники оказали помощь пассажирам, получившим травмы и порезы. К счастью, госпитализация никому не потребовалась. Пьяного дебошира передали следственно-оперативной группе. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: нож, автобус, нападение, пассажир


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Развитие сюжета:

Ранее 03.12.2023 12:17 Мск В Челябинской области возбудили уголовное дело на дебошира, ранившего пассажиров автобуса

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