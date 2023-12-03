В зоне боевых действий в секторе Газа могут находиться около 200 россиян

В зоне боевых действий в секторе Газа остаются еще 150-200 россиян, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина.

Их планируется вывезти.

"Я думаю, мы их вывезем оттуда. Российское гражданство, да. Нас понимают и слышат. И ХАМАС, и в том числе Израиль", - сказал Степашин.

1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС в секторе Газа. Сообщалось, что израильские истребители наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в анклаве. Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории.

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что несмотря на возобновление боев, Москва продолжит контакты со сторонами для освобождения остающихся в заложниках граждан России.