29 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В 2023 году россияне больше всего сократили расходы на образование

В уходящем году россияне больше всего сократили траты на образование. Об этом свидетельствуют результаты исследования НАФИ и компании "Ингосстрах".
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Первое место по расходам, как и год назад, заняли продукты, хотя их доля снизилась с 35% до 31%. На второе месте вышли одежда и обувь, доля которых в структуре расходов выросла с 11% до 15%. Затраты на жилье, транспорт, медицину, лекарства, досуг и культуру почти не изменились и составляют 8-11%.

А вот расходы на образование резко упали: если год назад они составляли 9%, то в 2023 году - всего 4%. При этом расходы на кафе и рестораны значительно выросли - с 4% до 7%.

Директор центра стратегического анализа "Ингосстраха" Евгения Васильева отмечает, что у людей растет доля первичных расходов по сравнению со второстепенными. Произошло изменение поведенческих привычек населения, вызванное различными факторами, в том числе инфляцией в таких категориях, как продукты питания, одежда и обувь, а также транспорт.

Доля трат на продукты питания выше у россиян старше 45 лет (они тратят порядка 33% бюджета против 22% среди молодежи). Возможно, это связано с тем, что молодежь часто живет с родителями, которые считают обязанностью покупать продукты больше за свой счет.

Теги: россияне, расходы, образование


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