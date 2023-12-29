29 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Удостоверения ветеранов боевых действий станут электронными

Участникам боевых действий будут выдавать удостоверение ветерана в виде пластиковой карты. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Минобороны вскоре планирует ввести электронное удостоверение ветерана боевых действий. Его получение упрощено, и на сегодняшний день их получили 458 тысяч человек, а в ближайшее время их выдадут всем участникам СВО.

Ветеранам будут выдавать также банковские карты, совмещенные с удостоверением. На ней будут электронный чип, магнитная полоса, логотип банка-партнера, аббревиатура СВО и указание платежной системы "Мир", а на обратной стороне - фотография владельца карты.

В память карты будут вноситься ФИО ветерана, паспортные данные, удостоверения ветерана и медицинского полиса, а также группа крови. Оформление и выдачу электронного удостоверения будет вести банк-партнер по заявлениям участника СВО. Отмечается, что такое удостоверение позволит получать положенные соцвыплаты, налоговые вычеты и прочие льготы.

Теги: ветеран, боевые действия, удостоверение


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