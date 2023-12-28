12 новых моделей: "АвтоВАЗ" обозначил свои планы до 2030 года

До конца 2030 года "Авто ВАЗ" намерен выпустить 12 новых моделей в различных сегментах. К такому решению пришел Совет директоров компании, сообщает Минпромторг РФ.

"Планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов", - говорится в сообщении.

Известно, что в сентябре 2024 года стартует производство Lada Aura, в 2025 году - Lada Iskra и в 2026 году - новый кроссовер на платформе Vesta.

Ранее президент России Владимир Путин согласился, что ценник на новые автомобили в России "улетел", однако объяснил это необходимостью закупки импортных компонентов в условиях санкций. По его словам, России необходимо создание своей компонентной базы. Тогда, чем лучше будут обстоять дела с отечественным авто, тем ниже будет цена.