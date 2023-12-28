Перепутали дверь. В МВД рассказали, почему житель Екатеринбурга выстрелил в подростка

В свердловском отделении ГУ МВД рассказали подробности инцидента со стрельбой в подростка из аэрозольного пистолета. Хозяин квартиры якобы почувствовал угрозу от незваных гостей. Теперь же ему придется разбираться с полицией и следователями, которые уже организовали проверку.

"Личности всех участников конфликтной ситуации сотрудники полиции ОП № 11 УМВД России по городу Екатеринбургу в ходе проверочных мероприятий установили оперативно. Все они опрошены, орудие преступления – газораспыляющее средство – изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, чтобы определить, не подвергалось ли оно технической переработке", - рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По предварительным данным, подростки стали стучать в квартиру, что и возмутило хозяина жилища, который в ходе развязавшейся ссоры использовал газовый пистолет типа "Добрыня". При опросе парне сообщили полиции, что перепутали дверь. Один из них, когда им открыли, принял боевую стойку, что якобы и спровоцировало конфликт.

"Один из молодых людей, промыв глаза водой, не стал обращаться за медицинской помощью в больницу, а второму (несовершеннолетнему) рекомендовано пройти судебное медицинское освидетельствование для установления наличия (или отсутствия) причиненных травм. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

В пресс-службе СКР по Свердловской области также заявили, что проводят проверку. По их данным, стрелявшему 45 лет, пострадал подросток 17-ти лет. Сейчас следователи устанавливают и опрашивают возможных очевидцев происшествия и выясняют степень тяжести вреда, причиненного юноше.