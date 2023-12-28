Юрий Лоза назвал цели участников "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

Певец Юрий Лоза заявил, что участники "голой" вечеринки Насти Ивлеевой добились своих целей. Он полагает, что светские персонажи хоть сейчас и плачут на камеру, но на самом деле "довольны, как слоны", потому что благодаря постоянным упоминаниям в СМИ их имена не забываются.

"Для артиста самое страшное — это забвение. Они достигли своей цели, они сделали мероприятие, которое обсуждается, они ради этого туда и шли. Если бы никто не написал ни слова, представляете, у них был бы какой облом, какое разочарование? Они пришли, надели цацки, разделись до трусов, и никто об этом не сказал. Это бы было для них шоком, ударом и разочарованием. Сейчас они купаются в лучах славы. Они довольны, как слоны. Все туда шли, точно зная, зачем. Что там было на этой вечеринке, кроме демонстрации вот этих цацок и голых задниц? Ничего. Больше им прославиться нечем", - заявил певец в эфире радио "Говорит Москва".