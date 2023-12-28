28 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Юрий Лоза назвал цели участников "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

Певец Юрий Лоза заявил, что участники "голой" вечеринки Насти Ивлеевой добились своих целей. Он полагает, что светские персонажи хоть сейчас и плачут на камеру, но на самом деле "довольны, как слоны", потому что благодаря постоянным упоминаниям в СМИ их имена не забываются.

"Для артиста самое страшное — это забвение. Они достигли своей цели, они сделали мероприятие, которое обсуждается, они ради этого туда и шли. Если бы никто не написал ни слова, представляете, у них был бы какой облом, какое разочарование? Они пришли, надели цацки, разделись до трусов, и никто об этом не сказал. Это бы было для них шоком, ударом и разочарованием. Сейчас они купаются в лучах славы. Они довольны, как слоны. Все туда шли, точно зная, зачем. Что там было на этой вечеринке, кроме демонстрации вот этих цацок и голых задниц? Ничего. Больше им прославиться нечем", - заявил певец в эфире радио "Говорит Москва".

Теги: юрий лоза, голая вечеринка, настя ивлеева


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