28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Школьница, госпитализированная после пожара в "Парк Хаус", могла соврать ради прогула в школе

13-летняя девочка, отравившаяся дымом во время пожара в сауне в ТРЦ "Парк Хаус", могла соврать о своем состоянии, чтобы прогулять школу.

Напомним, сигнал о задымлении на третьем этаже ТРЦ пожарные получили 26 декабря в 17.15. Выяснилось, что причиной стала горящая обшивка сауны на площади около 20 кв.м. Спасатели быстро потушили пламя. До их приезда из ТЦ самостоятельно эвакуировалось около 150 человек, 15 из которых - несовершеннолетние.

Сообщалось, что в пожаре пострадала 13-летняя девочка. В тот момент она находилась в сауне и надышалась едким дымом, в результате чего ребенка с отравлением госпитализировали. Однако уже сегодня в правоохранительных органах заявили, что школьница могла соврать о своем состоянии, посчитав, что пожар является идеальным предлогом не идти в школу.

Как передает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подросток находилась не в сауне, а в туалете фудкорта вместе с друзьями. Уже выйдя на улицу она сказала, что ей плохо и попросила о помощи. Девочка заявила бригаде "скорой", что отравилась угарным газом, однако, когда дело дошло до дачи показаний, уже будучи в больнице школьница сослалась на головную боль.

Сейчас же следователи негодуют, поскольку вероятная ложь ребенка привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который теперь требует разобраться в деле.

Теги: Парк Хаус, Екатеринбург, пожар, подросток, отравление


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