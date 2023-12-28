В Екатеринбурге полиция проверила "Таганский ряд" на нелегальных мигрантов

В полиции Екатеринбурга подвели итоги рейда по соблюдению миграционного законодательства. Мероприятие проводилось накануне, 27 декабря.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, тщательным проверкам подверглись иностранцы, проживающие в районе улиц Пехотинцев, Бебеля, Билимбаевская и Минометчиков. Полицейские посетили места массовой концентрации мигрантов, в том числе рынок "Таганский ряд" и заведения общепита. Силовую поддержку оказывали бойцы ОМОН Росгвардии.

В итоге в отдел для проверки доставили около 300 человек. Как выяснилось, 13 из них находились в России нелегально. Теперь будет решаться вопрос об их административном выдворении из страны. До убытия на свою историческую родину они будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу.

Всего в результате проверок составлено 33 административных протокола за различные нарушения. В полиции заверили, что подобные рейды будут продолжены и в дальнейшем.