28 Декабря 2023
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Фото: instagram.com/juliaperesild

Чебурашка и щука обошли в прокате снятый в космосе за миллиарды рублей "Вызов"

"Чебурашка" и "По щучьему велению", снятые в значительной степени с помощью компьютерной графики, обошли в российском прокате фильм "Вызов", ради которого из бюджета страны были потрачены, по разным оценкам, 5-10 млрд руб. (это только на полет Пересильд и Шипенко на МКС, непосредственный бюджет ленты еще 2 млрд руб.). Это данные Фонда кино.

В Министерстве культуры считают, что сейчас "семейное кино на пике популярности". В Фонде кино подтверждают: каждый пятый зритель приходит в кино в составе семьи.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, число зрителей отечественного кино выросло до 90 млн человек, доля сборов от национального контента составила 72% в 2023 году.

Теги: вызов, чебурашка, по щучьему велению, космос, фонд кино


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