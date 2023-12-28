В Екатеринбурге прокуратура разбирается со стрельбой в подростка из-за шума в подъезде

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после стрельбы в подростка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось на лестничной площадке жилого дома в центре уральской столицы: мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в подростка 2006 года рождения. Причиной такого поступка якобы стал шум в подъезде.

Уже установлено, что юноша, в которого стреляли, воспитывается в полной семье. На учете парень не состоит, учится на первом курсе техникума и живет в съемной квартире с двумя другими студентами.

Известно, что в результате инцидента подросток в больницу не обращался и от проведения медико-социальной экспертизы отказался. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.