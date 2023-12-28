Водителям предлагают объезжать Ново-Московский тракт из-за пробок

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от передвижения по трассе Екатеринбург – Пермь и свернуть на Старый Московский тракт. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

"На автодороге Р-242 с 338 километра в направлении Перми затруднено движение в связи с большим транспортным потоком! Возможен объезд через Старый Московский тракт! Будьте внимательны! Заранее планируйте свой маршрут!" – говорится в сообщении.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин уже потребовал выяснить обстоятельства, которые привели к 12-километровым пробкам на трассе Екатеринбург - Пермь. Водители по 17 часов стоят в пробке в ожидании из-за снегопада и неочищенных дорог.