В мэрии Екатеринбурга заявили, что вывезут заваливший город снег в новогодние каникулы

В администрации Екатеринбурга рассказали, как намерены бороться с последствиями мощных снегопадов, накрывших город. Уборкой снега займутся в новогодние каникулы, потому что на улицах будет меньше машин.

Напомним, что накануне утром екатеринбуржцы не смогли доехать до работы из-за заснеженных дорог и отсутствия транспорта. У людей накопились вопросы, почему они вынуждены ждать его по 30-40 минут, а то и больше. А глава города Алексей Орлов назвал выпавшее в конце декабря большое количество снега "нестандартной ситуацией".

Как рассказала на сегодняшнем брифинге в мэрии глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова, снег в таком объеме "выпал неожиданно". Чиновница предположила, что таким образом погода "сделала чудесный подарок во всех отношениях".

"Сейчас проводится работа по очистке проезжих частей, эта работа будет продолжаться. Я полагаю, что по прогнозам не будет таких больших осадков, и мы сможем в новогодние праздники очень массово вывозить снег. Надеемся, что в городе будет чуть меньше машин. Сейчас пока очень много машин гостей, которые приезжают в город – кто-то за покупками, кто-то с другими целями", - пояснила Благодаткова.

По ее словам, к уборке привлекается дополнительная техника, которую выделяют строительные компании.

"Говорить, что это бедствие, не приходится. Другой вопрос, как быстро мы с этим управимся", - добавила Тамара Благодаткова.

Также сегодня в администрации Екатеринбурга прокомментировали работу общественного транспорта в дни, когда город завалило снегом. По мнению чиновников мэрии, в том, что его приходилось долго ждать, оказались виноваты водители и сами пассажиры.