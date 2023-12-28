СМИ: Замглавы "Роскосмоса" Фролова арестовали по делу о недострое ВНИИЭМ

Причиной ареста заместителя главы "Роскосмоса" Олега Фролова могло стать дело о неисполнении контракта на строительство корпуса № 13 ВНИИЭМ на 1,1 млрд рублей. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, контракт был заключен в 2019 году акционерным обществом "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна" (ВНИИЭМ) с компанией "Компьюлинк" (теперь - "Инфралинк"), единственным участником аукциона.

Фролова и двух его сообщников 22 декабря арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при исполнении контракта замглавы "Роскосмоса" похитил с соучастниками бюджетные средства при закупке оборудования на сумму не менее 435 млн рублей. Сообщалось, что по делу также проходят индивидуальный предприниматель и представитель коммерческой организации. В СК полагают, что Фролов, используя служебное положение, вступил с ними "в преступный сговор".