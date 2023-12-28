28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Священный Синод РПЦ принял документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия

Священный Синод РПЦ принял документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия. В нем напоминается, что жизнь человека начинается с материнской утробы.
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В документе отмечается, что уникальный геном характеризует плод как нового человека, а не как лишнюю "опухоль", которую можно вырезать. Аборт - это не "лечение" женщины, а убийство зачатого ребенка. И те, кто в этом участвуют, совершают человекоубийство. Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта по соображениям совести.

Подчеркивается недопустимость использование эмбрионального материала в коммерческих целях, для "омоложения" организма, а также в сфере эстетической медицины и косметологии.

Среди социальных причин, подталкивающих женщин к абортам, Синод называет разрушение института семьи, ориентацию на индивидуалистические ценности, пропаганду и доступность абортов.

Отдельно говорится о пренатальной диагностике. Часто она становится поводом к аборту "по медицинским показаниям". Это связано в том числе с тем, что ответственность врача за жизнь матери выше, чем за жизнь нерожденного ребенка, а последняя вовсе не важна. Жизнь ребенка должна быть сохранена независимо от результатов пренатальной диагностики, считает Синод. Убивать "по медицинским показаниям" никого нельзя.

В России, по статистике, сейчас совершается около 400 тыс. абортов в год. Однако сюда не входят частные клиники. Вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова называют цифры порядка миллиона абортов в год. При этом точных данных никто не знает. Однако многие политики призывают никак не ограничивать аборты. Общество тоже в целом выступает за аборты.

Согласно официальной статистике, с 1956 года, когда аборты были второй раз легализованы, в России были уничтожены более 210 млн зачатых детей. Это полтора населения страны или в восемь раз больше, чем потери в Великой Отечественной войне.

Теги: аборт


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