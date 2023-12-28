"Привет, демография": в регионах в холода запрещают девочкам носить штаны в школу

В Госдуме заинтересовались новостями из ряда российских регионов, где девочкам запрещают носить в школу брюки и штаны, даже не смотря морозы. Сигналы поступают, например, из Якутии, где зимой температуры могут опускаться до -50.

"Новость перечитал дважды. Сегодня точно не 1 апреля? Если информация не противоречит реальным "установкам" в школах, так недалеко и до полного запрета женщинам носить брюки. Первый шаг уже практически сделан. Что происходит-то? Наши депутаты на местах подтверждают: есть такое в школах", - пишет глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов.

Он сообщил, что запросит позицию Минпросвещения и Минздрава на этот счет.

"Надеюсь все же, что в таком масштабе это дезинформация. Но если нет - привет, демография. Последствия безальтернативного ношения ученицами капроновых колготок на морозе объяснять, думаю, не нужно, равно как и неизбежность медицинских мер в будущем по противодействию потенциальному бесплодию", - констатирует депутат.

Сейчас полномочия по установлению внешнего вида учеников принадлежат руководству школ.