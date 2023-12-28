Дорожники заявили об уменьшении затора на трассе Екатеринбург - Пермь

На трассе Екатеринбург – Пермь наблюдается положительная динамика в движении автомобилей. Этому, как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", способствует круглосуточная работа спецтехники и обработка проезжей части противогололедными материалами.

"В связи с возросшим трафиком на автомобильной дороге Р-242 в направлении Екатеринбурга затруднения наблюдаются с 303 – по 315 километр, в направлении Перми с 315 – по 340 километр. Затор постепенно уменьшается. В вечерние и ночные часы наблюдались небольшие осадки в виде снега", – отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что все трое суток Госавтоинспекция несет службу в усиленном режиме, сопровождает кареты "скорой помощи", автобусы, а также в ручном режиме регулирует движение, чтобы снизить затор. На 315 километре (путепровод с реверсивным движением) регулировщики осуществляют пропуск транспорта в направлении Перми и оказывает помощь автомобилистам.

Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин уже потребовал выяснить обстоятельства, которые привели к 12-километровым пробкам на трассе Екатеринбург - Пермь. Водители по 17 часов стоят в пробке в ожидании из-за снегопада и неочищенных дорог.