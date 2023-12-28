28 Декабря 2023
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Фото: astrobl.ru

В России могут установить памятную дату - День ветеранов боевых действий

В Госдуму внесен законопроект об установлении в стране новой памятной даты - Дня ветеранов боевых действий. Инициатором проекта стала Тульская областная Дума.

День ветеранов боевых действий уже несколько лет по инициативе общественных объединений отмечается в ряде регионов 1 июля, говорится в пояснительной записке. Военнослужащих и ветеранов чествуют в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других регионах.

Подобно "Бессмертному полку", это может стать подлинно народной инициативой. Боевой и жизненный путь ветеранов Афганистана, Кавказа, Сирии - достойный пример подрастающему поколению. Многие из них участвуют в СВО. Это послужит повышению авторитета и значимости общественных организаций ветеранов, станет элементом гражданского и патриотического воспитания, считают тульские законодатели.

Теги: ветераны, памятная дата


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